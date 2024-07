Le monde de la politique et du sport réuni à Paris autour d’un Sommet en marge des JO

jeudi, 25 juillet, 2024 à 23:55

Paris – Des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d’organisations internationales, des athlètes et des représentants du mouvement sportif, ainsi que des acteurs du financement du développement se sont réunis, jeudi soir à Paris, autour d’un sommet pour promouvoir des valeurs communes, renforcer la collaboration internationale et soutenir le développement durable.

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a participé à ce sommet pour “Le Sport et le Développement durable”, qui se tient en marge de l’ouverture des Jeux Olympiques, à laquelle il représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Akhannouch était accompagné, lors de ce sommet organisé par la Présidence de la république française et le Comité international olympique (CIO), avec le soutien de l’Agence française de Développement (AFD), du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

S’exprimant à cette occasion, le président français, Emmanuel Macron a indiqué qu’à travers ce sommet, les différents participants “font collectivement oeuvre utile pour faire avancer l’agenda de durabilité qui est le nôtre”.

“Le sport est aussi un objectif en soi”, a-t-il dit, mettant en avant la nécessité d’investir dans le sport, à travers le développement des infrastructures sportives et la formation, dans les écoles particulièrement.

Le président français a également insisté sur l’importance de faire du sport “un outil d’inclusion” et “un levier en matière de la santé”, notant que “c’est la synergie de nos actions qui est clé”.

De son côté, le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux a indiqué que “le sens de notre Sommet est de mettre le pouvoir du sport au cœur de nos trajectoires de développement durable, pour libérer plus d’investissement solidaire pour et par le sport”.

M. Rioux a, à cette occasion, annoncé que “la Banque mondiale et l’AFD vont travailler ensemble sur un nouveau rapport afin d’étudier la contribution du sport au développement durable et de faire progresser nos connaissances communes”.

Pour sa part, le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, a indiqué que le sport permet de sauver des vies et d’économiser des milliards de dollars, de frais de santé.

“Les Jeux Olympiques concernent le sport, mais ils vont au-delà : santé, inclusion, respect, émancipation, solidarité et paix”, a-t-il dit, soulignant que le CIO s’engage à renforcer davantage le rôle du sport pour les Objectifs de développement durable (ODD).

La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay a, quant à elle, souligné l’importance de la coopération multilatérale pour le sport à travers l’éducation.

“Le sport enseigne le respect”, a-t-elle dit, faisant observer que “les grands sportifs diffusent ces valeurs qui unissent tous les milieux sociaux partout dans le monde”.

“On apprend mieux quand on fait un sport”, a indiqué la DG de l’UNESCO, soulignant la nécessité d’investir plus dans le temps scolaire consacré au sport.

Organisé à la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques Paris-2024 (26 juillet-11 août) et des Jeux paralympiques (28 août-8 septembre), ce Sommet a été sanctionné par l’adoption de dix engagements autour de cinq grands thèmes (santé et nutrition, éducation et emploi, égalité et inclusion, financement et mesure d’impact, durabilité et héritage).

“Les banques publiques de développement et autres institutions réunies au sein de la ‘Coalition for sustainable development through sport’ du mouvement Finance en commun (FiCS) s’engagent à investir dix milliards de dollars dans des infrastructures sportives de proximité, inclusives et durables, d’ici à 2030”, précisent les organisateurs.