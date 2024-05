Nairobi: M. Faki Mahamat appelle à une reconstitution “ambitieuse” des ressources du FAD

mercredi, 29 mai, 2024 à 17:50

Une convention de partenariat prévoyant l’ouverture prochaine de deux régions Oracle Cloud au Maroc a été signée, mercredi à Marrakech, entre le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, le ministère de l’investissement de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques publiques, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et le leader mondial des technologies de l’information “Oracle”.