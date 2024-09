ONU: M. Bourita s’entretient à New York avec son homologue croate

lundi, 23 septembre, 2024 à 17:27

Nations Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu lundi à New York, avec son homologue croate, Gordan Grlic-Radman.

“Nous partageons les mêmes valeurs avec le Maroc, et nous nous engageons ensemble en faveur de la paix et de la stabilité”, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères et européennes de la Croatie, à l’issue de cet entretien en marge de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies.

“Nous apprécions beaucoup le rôle très actif du Maroc à cet égard” , a ajouté M. Grlic-Radman.