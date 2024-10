Opération antiterroriste coordonnée par Interpol dans 14 pays, dont le Maroc: 66 personnes arrêtées

mercredi, 16 octobre, 2024 à 22:48

Lyon – Une opération antiterroriste de grande envergure coordonnée par l’Organisation internationale de police criminelle “Interpol” dans quatorze pays, dont le Maroc, a abouti à 66 arrestations, à d’importantes saisies et à l’identification de 81 personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt.

Baptisée “Neptune VI”, cette opération internationale, menée en coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et Europol, s’est déroulée dans plusieurs pays, dont le Maroc. Elle a permis de renforcer la sécurité le long des routes maritimes de la Méditerranée, ainsi que dans les aéroports et aux frontières terrestres des pays participants.

Selon Interpol, cette opération de deux semaines s’est concentrée sur l’identification et l’analyse des mouvements de combattants terroristes étrangers et d’individus ayant des liens avec le terrorisme, ainsi que de groupes criminels responsables d’infractions transfrontalières telles que le trafic de drogues, la contrebande d’armes et la traite d’êtres humains.

Tout au long de cette opération, des véhicules volés et des passeports perdus ou volés, essentiels pour faciliter le financement et la mobilité des terroristes, ont également été identifiés, a ajouté l’organisation.

Au terme de “Neptune VI”, douze millions de données avaient été recoupées et une douzaine d’individus les plus recherchés par Interpol avaient été arrêtés, outre 54 autres personnes recherchées par les autorités de certains pays pour des délits liés à la drogue et à la fraude, ainsi qu’à la contrebande d’or, d’argent et d’armes.

Cette opération sécuritaire a aussi donné lieu à des saisies importantes, dont 549.000 euros non déclarés, de quantités d’or d’une valeur de 10 millions d’euros, de 25 kilogrammes de cannabis, de 35 véhicules volés et de plusieurs fusils et munitions.