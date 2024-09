Ouverture à Berlin de la 14e édition d’InnoTrans, avec la participation de l’ONCF

mardi, 24 septembre, 2024 à 19:34

Berlin – La 14e édition d’InnoTrans, l’un des plus grands salons internationaux de la technologie des transports et de la mobilité ferroviaire, s’est ouverte mardi à Berlin, avec la participation de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

La séance d’ouverture a vu la participation du directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, qui conduit une importante délégation à ce Salon international, aux côtés du ministre fédéral du Numérique et des Transports, Volker Wissing, du PDG la compagnie ferroviaire allemande (Deutsche Bahn), Richard Lutz, et du PDG du constructeur ferroviaire espagnol “CAF”, Javier Martinez Ojinaga, en présence de l’Ambassadrice du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui.

Le Maroc est représenté à ce Salon biennal par deux stands, celui de l’ONCF et du Cluster industriel ferroviaire du Maroc (MTI Cluster), qui regroupe plusieurs entreprises marocaines et étrangères actives dans l’écosystème ferroviaire national.

InnoTrans 2024 se tient du 24 au 27 septembre et accueille 2.940 exposants provenant de 59 pays, venus présenter 226 innovations mondiales sur une surface d’exposition de 200.000 mètres carrés.

Avec 42 halls et de vastes espaces extérieurs, InnoTrans 2024 est structuré en plusieurs segments couvrant la technologie ferroviaire, l’infrastructure ferroviaire, les transports publics, l’aménagement intérieur des véhicules et la construction de tunnels.

L’un des points forts du Salon est l’espace extérieur, équipé de 3.500 mètres de voies ferrées, où seront exposés des trains à grande vitesse, des wagons-citernes et d’autres véhicules ferroviaires.

La nouvelle zone d’exposition “AI Mobility Lab” se positionne également comme un incontournable de cette édition, et présente des solutions innovantes qui mettent l’accent sur l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la mobilité.

Parallèlement au Salon, “InnoTrans Convention” propose un programme riche en débats et conférences, traitant notamment de l’avenir du transport et de la mobilité dans le monde.

Placée sous le thème “La mobilité de demain”, cette édition met en avant la digitalisation, la durabilité et l’importance croissante de l’intelligence artificielle (IA) dans les domaines de la mobilité.

Salon professionnel leader mondial de la technologie des transports, InnoTrans 2024 soutient également les jeunes talents du monde entier, avec des prix décernés par des associations nationales et internationales pour des réalisations et des idées exceptionnelles. Il favorise les rencontres entre les entreprises exposantes et les jeunes étudiants ou diplômés, leur offrant ainsi des opportunités d’échanges et de collaboration dans différents secteurs.

Lors de l’édition précédente, en 2022, InnoTrans avait accueilli 2.771 exposants de 56 pays, qui avaient présenté leurs produits et services à 132.319 visiteurs professionnels venus de 137 pays.