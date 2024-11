Le Panama décide de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo “rasd”

vendredi, 22 novembre, 2024 à 7:37

Panama City – La République du Panama a décidé, jeudi, de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo “rasd”.

Un communiqué du ministère panaméen des Affaires étrangères souligne que “conformément aux règles du droit international, le gouvernement du Panama a décidé de suspendre, à compter de ce jour (jeudi), les relations diplomatiques” avec la pseudo “rasd”.

“La République du Panama, privilégiant l’intérêt national et fidèle aux principes fondamentaux de sa politique étrangère, réaffirme sa conviction des objectifs et des valeurs qui guident le multilatéralisme et réitère sa volonté de continuer à soutenir les efforts déployés par le Secrétaire général et la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, en vue d’une solution pacifique, juste, durable et acceptable pour les parties” concernées par la question du Sahara, ajoute la même source.

Et le communiqué de conclure que la République du Panama “réaffirme son engagement en faveur du dialogue et de la coopération multilatérale, en totale conformité avec une politique étrangère constructive visant à renforcer la paix et la sécurité internationales”.