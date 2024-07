Panne informatique mondiale: Le problème “identifié” et “en cours de traitement” (Microsoft)

vendredi, 19 juillet, 2024 à 13:39

Washington – Le groupe technologique américain Microsoft a indiqué, vendredi, que la cause de la panne informatique qui a touché nombre d’entreprises et de services à travers le monde et perturbé le trafic aérien a été “identifiée”.