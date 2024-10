Des participants à une journée d’étude à Paris soulignent l’essor de développement du Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi

samedi, 12 octobre, 2024 à 21:46

Paris – Le développement et les progrès accomplis par le Royaume, depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, ont été au centre d’une journée d’étude organisée, samedi, à la Maison du Maroc à Paris.

Intervenant à l’ouverture de cet évènement, la Consule générale du Maroc à Paris, Nada Bakkali Hassani, a mis en avant les avancées et réalisations qu’a connues le Royaume sous la conduite éclairée du Souverain.

“Les réformes audacieuses et visionnaires menées sous le leadership de SM le Roi ont transformé durablement le Maroc, en le hissant au rang d’une puissance régionale”, a-t-elle souligné lors de cette rencontre tenue sous le thème “le Royaume du Maroc, pays des défis”, citant notamment la réforme de la protection sociale, la stratégie de l’eau, ainsi que la coopération multiforme Maroc-Afrique.

La diplomate a, en outre, affirmé que la question du Sahara marocain aura été aussi “un marqueur fort” de ces deux décennies et demi de règne du Souverain.

“Sa Majesté le Roi a fait de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara une priorité absolue”, a-t-elle ajouté, notant que le Souverain a insufflé une dynamique hautement positive à ce dossier qui a eu pour résultat le soutien massif de plusieurs pays à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, dont des Etats membres du Conseil de sécurité notamment les États-Unis et la France”, a-t-elle ajouté.

Yassine El Yattioui, secrétaire général du think tank “NejMaroc” co-organisateur de l’événement a, quant à lui, mis en avant la dynamique de croissance positive que connaît le Royaume, ajoutant que cette évolution profite grandement à la jeunesse marocaine.

Il a également mis en lumière les avancées significatives du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables et de la transformation numérique, tout en soulignant le climat de stabilité dont jouit le Royaume.

Cette journée d’étude, qui a connu la participation d’un parterre d’entrepreneurs, d’universitaires, de chercheurs et d’étudiants, a traité plusieurs thématiques, notamment :”l’entrepreneuriat en France et au Maroc: réalités et défis”, “l’écologie, un pilier stratégique pour la coopération franco-marocaine à moyen et long termes en Afrique”, “Maroc-Afrique, une synergie pour l’avenir”, “l’immobilier durable au Maroc, défis et opportunités” et “la diplomatie sportive du Royaume”.