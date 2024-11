Le Président chinois quitte le Maroc au terme d’une courte visite au Royaume

vendredi, 22 novembre, 2024 à 15:26

Aéroport international Mohammed V – Le Président de la République Populaire de Chine, SEM. Xi Jinping, a quitté, vendredi après-midi, le Maroc au terme d’une courte visite au Royaume.

A son départ de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, SEM. Xi Jinping a été salué par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, avant de passer en revue un détachement de la Marine Royale qui rendait les honneurs.

Par la suite, le Président chinois a été salué par le Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, M. Mohamed Mhidia, le Président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, M. Abdellatif Maâzouz, le gouverneur de la Province de Nouaceur, M. Jalal Benhayoun, le Président du Conseil provincial de Nouaceur, M. Mohamed Salmani et le Président de la Commune de Nouaceur, M. Abdelaziz Radi.

SEM. Xi Jinping a été également salué par M. Li Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc, M. Zhou Zhicheng, ministre conseiller à l’ambassade de Chine, M. Xia Kelin, Attaché militaire près l’ambassade de Chine et M. Zheng Wei, Conseiller économique et commercial à l’ambassade de Chine.

Lors de sa visite au Royaume, le Chef de l’Etat chinois était accompagné d’une délégation composée notamment de M. Cai Qi, membre du comité permanent du bureau politique et directeur général du comité central du Parti Communiste Chinois (PCC), M. Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du PCC et directeur du bureau de la commission centrale des Affaires étrangères, et de Mme Hua Chunying, Vice-ministre des affaires étrangères.