Présidentielles US: Harris promet une réduction d’impôts aux parents et des millions de logements

vendredi, 16 août, 2024 à 23:55

Washington – La candidate démocrate aux élections présidentielles américaines, Kamala Harris, a présenté un programme économique offrant des réductions d’impôts pour les parents ayant des nouveaux-nés, ainsi qu’un ambitieux programme de construction de trois millions de logements.

Intervenant vendredi lors d’un rassemblement à Raleigh, en Caroline du nord, la candidate a proposé de rétablir le crédit d’impôt pour enfant allant jusqu’à 3.600 dollars par enfant, une mesure mise en place en 2021 dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et qui a expiré à la fin de la même année.

Harris a également évoqué une nouvelle extension du crédit d’impôt qui offrirait jusqu’à 6.000 dollars d’aide aux familles à revenus moyens et faibles pendant la première année de vie d’un enfant.

Autre mesure proposée par la candidate démocrate concerne la construction de quelque 3 millions de nouveaux logements si elle venait à être élue présidente des Etats Unis à l’issue des élections du 5 novembre prochain.

Détaillant pour la première fois son plan économique pour son éventuel mandat présidentiel, l’actuelle vice-présidente américaine s’est également engagée à pénaliser les entreprises qui pratiquent des prix abusifs, en réponse à l’actuelle augmentation des prix, que beaucoup d’observateurs imputent aux politiques économiques de l’administration US.

À noter que les deux propositions de crédit d’impôt nécessiteraient l’approbation du Congrès et pourraient se heurter à l’opposition des républicains, qui y sont majoritaires.

Concernant la proposition de Harris de construire 3 millions de logements, des observateurs, cités par la presse américaine, notent que l’actuel locataire de la Maison Blanche avait déjà annoncé des plans de construction de 2 millions de logements, dans une tentative de réduire les prix d’achat et les taux d’intérêt du crédit immobilier.

Cependant, la capacité du président et de la vice-présidente à réduire de façon conséquente les prix de l’immobilier reste “limitée”, soulignent ces observateurs, expliquant que les coûts de l’immobilier sont influencés par les taux d’intérêt et par l’offre et la demande de logements.

Depuis le retrait du président Biden de la course à la présidence, l’équipe de conseillers économiques de Harris a travaillé à l’élaboration d’un programme économique capable à la fois de renforcer l’économie et d’attirer les électeurs.

L’efficacité des propositions avancées jusqu’ici reste à vérifiée sur le terrain, alors que des économistes se posent la question de savoir comment la candidate démocrate compte financer ce programme économique.