Protection de l’environnement: les efforts du Maroc mis en avant en République dominicaine

dimanche, 22 septembre, 2024 à 15:57

Saint-Domingue – Les efforts déployés par le Maroc en matière de protection de l’environnement ont été mis en avant, samedi, en République dominicaine dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de nettoyage du littoral.

S’exprimant à l’occasion de la participation de la représentation diplomatique du Royaume en République Dominicaine à une opération «Plage propre» au parc écologique de Boca de Nigua, à 20 km de la capitale du pays caribéen, l’ambassadeur du Maroc, Hichame Dahane, a souligné l’intérêt particulier accordé par le Maroc à la protection de l’environnement et à la conservation des écosystèmes marins.

Le diplomate, qui a rappelé l’inscription du droit à un environnement sain dans la constitution marocaine de 2011, a mis en relief les efforts déployés par le Maroc, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la protection de l’environnement, y compris le littoral, et du développement durable, à travers des stratégies de gouvernance et des plans sectoriels, indique l’ambassade du Maroc en République dominicaine dans un communiqué.

M. Dahane a cité diverses initiatives menées à cet égard, notamment le programme Plages propres, mis en œuvre par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.

L’ambassadeur a également mis en avant les initiatives portées par le Maroc au niveau des Nations Unies, ayant permis l’adoption des résolutions portant sur le droit d’accès à un environnement sain, la promotion du tourisme durable, et la gestion intégrée des zones côtières.

S’agissant de l’opération de collecte de déchets solides, organisée par l’Association dominicaine d’amitié avec le Royaume du Maroc (ADAMAR), le diplomate a relevé que la participation à de telles actions fait accroître la prise de conscience quant à l’impératif de protéger et conserver l’environnement, en particulier le littoral, pour le bien des générations présentes et futures.

Menée en collaboration avec l’ambassade du Royaume à Saint-Domingue, le ministère dominicain de l’Environnement, et le Jardin botanique national Dr. Rafael M. Moscoso, cette opération a vu la participation de représentants de divers institutions publiques et privées ainsi que des ONG, en présence du maire de la municipalité de San Gregorio de Nigua, Jorge Ortiz Carela.

Selon le communiqué, l’initiative d’ADAMAR s’inscrit dans le cadre de la promotion des efforts du Maroc et de la République dominicaine pour la protection de l’environnement et le développement durable en général, et plus particulièrement, en matière de conservation des écosystèmes littoral et marin, véritables réservoirs de biodiversité et de richesses biologiques.