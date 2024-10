Rabat : Les résultats du Sommet de l’Avenir au centre du 136e Forum diplomatique

vendredi, 4 octobre, 2024 à 14:12

Rabat – Les résultats du Sommet de l’Avenir ont été débattus lors du 136e Forum diplomatique organisé vendredi à Rabat à l’initiative de la Fondation diplomatique, en présence d’une cinquantaine d’ambassadeurs et représentants d’organisations internationales accrédités au Maroc.

A cette occasion, la coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Maroc, Nathalie Fustier, a indiqué que cette rencontre a permis d’échanger autour des résultats du Sommet de l’Avenir, tenu les 22 et 23 septembre dernier au siège des Nations unies à New York, en tant qu’étape décisive pour le multilatéralisme et la gouvernance mondiale.

Le Pacte pour l’Avenir, adopté en septembre 2024 à New York, propose 56 mesures concrètes et s’articule autour de plusieurs thématiques essentielles, a-t-elle fait savoir, citant dans ce sens la réforme du multilatéralisme, le développement durable, la paix et la sécurité internationales, les droits humains et la coopération technologique et numérique.

Mme Fustier a, en outre, souligné que l’un des axes majeurs de ce Pacte est la réforme de l’architecture financière internationale pour donner aux pays en développement, notamment aux pays africains, une voix plus forte dans les décisions multilatérales, rappelant que cette question a été au cœur de la Conférence ministérielle de haut niveau tenue à Rabat en février 2024.

Dans cette optique, le Maroc, par son leadership au sein du Groupe des amis des pays à revenu intermédiaire, joue un rôle clé, a-t-elle dit, affirmant que le Royaume a fait preuve d’un engagement constant pour promouvoir la coopération Sud-Sud et triangulaire, permettant ainsi le partage d’expériences réussies dans des domaines tels que la transition énergétique et les infrastructures durables.

De même, la responsable onusienne a assuré que ce Pacte ne se limite pas à l’aspect financier mais aborde également des questions cruciales relatives à la paix et à la sécurité internationales, ajoutant que les dirigeants mondiaux ont réaffirmé leur volonté d’intensifier les efforts diplomatiques pour prévenir les conflits, renforcer les systèmes multilatéraux et moderniser les institutions clés pour mieux faire face aux menaces contemporaines.

Par ailleurs, Mme Fustier a noté que le Système des Nations Unies au Maroc, à travers son équipe pays, joue un rôle clé dans la mise en œuvre des engagements collectifs pris dans le cadre du Pacte pour l’Avenir, en collaboration étroite avec les partenaires nationaux, en vue d’accompagner le Royaume dans l’atteinte de ses objectifs en matière de développement durable, de manière concrète et alignée sur les priorités nationales.

Pour sa part, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a souligné que le Sommet de l’avenir s’est tenu dans un contexte marqué par de multiples crises mondiales, des défis géopolitiques et des catastrophes naturelles, nécessitant l’intervention de la communauté internationale afin de mettre en place des mécanismes et solutions efficaces pour faire face à ces crises sans précédent.

Ce Sommet représente une étape cruciale pour garantir un avenir meilleur pour l’humanité, a poursuivi M. Habek, notant que les États membres des Nations unies ont adopté un “Pacte pour l’avenir” qui comprend une déclaration sur les générations futures et un pacte numérique mondial et qui aborde également les domaines de la paix, la sécurité, le développement durable et la transformation de la gouvernance mondiale.

Le Sommet de l’Avenir, a-t-il relevé, a été l’occasion pour le Maroc de réaffirmer son attachement à la Charte des Nations Unies et son engagement ferme à insuffler une nouvelle dynamique au système multilatéral.

Le président de la Fondation diplomatique a rappelé, dans ce cadre, le Message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), tenues en octobre 2023 à Marrakech, dans lequel le Souverain a souligné que “Les évolutions économiques, sociales et politiques de ces dernières années appellent certes à une réforme des institutions et des règles régissant le multilatéralisme”.

Le Maroc considère l’action multilatérale comme un levier fondamental pour les pays en développement afin de défendre leurs intérêts, mettre en lumière leurs priorités nationales, tirer parti des opportunités de coopération entre les nations et partager les expériences et les expertises, a fait valoir M. Habek.

Et de noter que le Royaume a fondé sa diplomatie multilatérale sur les principes de la clarté, du réalisme et de l’innovation et a toujours contribué efficacement aux divers engagements de la communauté internationale en matière de sécurité, de paix et de stabilité.

Cette rencontre a été marquée par les interventions de l’ambassadeur d’Allemagne et des représentants des Pays-Bas et de la Zambie, axées sur l’apport des États facilitateurs à ce Sommet onusien pour qu’il puisse atteindre les objectifs escomptés.