Le Réseau de femmes parlementaires Afrique-Monde arabe et le Forum féminin eurasien renforcent leur coopération

samedi, 21 septembre, 2024 à 18:09

Manama – Le Réseau de femmes parlementaires Afrique-Monde arabe et le Forum féminin eurasien ont signé un mémorandum d’accord visant à développer les mécanismes de coopération pour la promotion de la contribution des femmes à l’action politique et législative.

Le mémorandum, signé par Jehad Al Fadhel, présidente du Réseau, et Galina Karelova, présidente du Conseil du Forum, lors du quatrième Forum féminin eurasien organisé à Saint-Pétersbourg, en Russie, du 18 au 20 septembre, prévoit l’échange d’expériences et d’expertise. Il vise également à promouvoir la concertation et l’échange sur des questions d’intérêt commun concernant les femmes parlementaires, renforçant ainsi leur rôle et encourageant la coopération dans les domaines politique, économique, social et culturel.

A cette occasion, Al Fadhel, citée par l’Agence de presse de Bahreïn, a affirmé que le but de la coopération du Réseau avec des organisations parlementaires régionales et internationales est de fédérer les efforts pour favoriser l’intégration des besoins des femmes dans le développement national des pays et l’autonomisation des femmes sur les plans politique et législatif.

Elle a également mis l’accent sur la nécessité de protéger les droits et la dignité des femmes, tout en encourageant la coopération multilatérale avec les pays de la région pour établir des normes communes.

Le Réseau de femmes parlementaires Afrique-Monde arabe a été créé lors de la “Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud”, organisée en février dernier à Rabat, rappelle-t-on.