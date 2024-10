Réunion au Caire du groupe de travail chargé de l’élaboration d’une stratégie arabe d’éducation aux médias, avec la participation du Maroc

mardi, 15 octobre, 2024 à 17:51

Le Caire – Les travaux de la première réunion du groupe de travail chargé d’élaborer une stratégie arabe de l’éducation aux médias et à l’information ont débuté, mardi au siège de la Ligue des États arabes au Caire, avec la participation de plusieurs pays membres dont le Maroc.

Le directeur de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Rabat, Abdellatif Bensafia, représente le Maroc à cette réunion, tenue conformément à la décision n° 552 du Conseil des ministres de l’information des États arabes, prise lors de sa 54ème session ordinaire organisée le 29 mai dernier à Bahreïn.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bensafia a mis en avant l’implication active des pays arabes dans des projets et initiatives axés sur l’éducation aux médias, notant que certains pays sont déjà avancés dans ce domaine avec l’intégration, de longue date, de l’éducation aux médias dans les programmes éducatifs et médiatiques.

L’objectif principal de cette réunion, a-t-il expliqué, est de mettre au point une vision et un plan arabes unifiés pour coordonner les initiatives et les activités relatives à l’éducation aux médias à plusieurs niveaux, ajoutant que ce plan stratégique devra avoir des retombés bénéfiques pour l’ensemble des pays de la région.

De son côté, le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et chef du département des médias et de la communication, Ahmed Rashid Al-Khatabi, a relevé, à l’ouverture de cette rencontre, que l’éducation aux médias est devenue l’une des principales préoccupations du Conseil des ministres arabes de l’information et des organisations affiliées à la Ligue arabe, en raison de son importance pour le développement du secteur médiatique arabe.

En outre, M. Al-Khatabi a mis l’accent sur l’importance de cette réunion qui intervient à la veille de la Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information, qui débutera le 24 octobre en Jordanie, marquant ainsi la volonté des pays arabes de relever les défis de l’éducation aux médias dans un monde en constante évolution.