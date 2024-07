Réunion à Riyad du groupe chargé des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias avec la participation du Maroc

mardi, 16 juillet, 2024 à 15:22

Le Caire – Le groupe de la Ligue des Etats arabes chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique tiendra sa réunion du 18 au 20 juillet à Riyad avec la participation du Maroc, a annoncé mardi la Ligue arabe.

Cette réunion revêt une grande importance en ce sens qu’elle consacre les bases de la souveraineté numérique des pays arabes à travers une approche participative, réaliste et harmonieuse en vue de sécuriser l’espace numérique arabe.

Ce groupe, qui compte de grands experts de différents pays arabes, dont le Maroc, la Jordanie, les Émirats arabes unis, la Tunisie, l’Arabie Saoudite, l’Irak, l’Égypte en plus de l’Union arabe de radiodiffusion, vise à protéger les intérêts numériques arabes et rappeler la nécessité de mettre en place un mécanisme à même d’imposer une taxe numérique sur lesdites entreprises.

Aussi, il prône de revoir le contenu médiatique notamment en termes de défense de la cause palestinienne, de protection des données personnelles et des droits des utilisateurs, de préservation des valeurs spirituelles, sociales et culturelles et de lutte contre les fake news, de violence numérique, d’extrémisme et de terrorisme, ainsi que de lutte contre le discours de haine.

Selon le diplomate marocain, Ahmed Rachid Khattabi, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, en charge du département des médias et de la communication, le groupe, présidé par l’Arabie Saoudite, se penchera sur les moyens à même de développer le plan de concertation avec les entreprises médiatiques internationales, dont les grandes lignes ont été élaborées durant la première rencontre organisée en Jordanie le 29 août 2023 et adoptées lors de la 54ème édition du Conseil des ministres arabes de l’Information, tenu à Manama le 29 mai dernier.

La réunion du groupe intervient en application de la Résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l’Information, réuni pour sa 53ème Session à Rabat, relative à l’adoption des procédures exécutives de la Stratégie arabe unifiée pour traiter avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique.