Le rôle de la Marche Verte dans l’unité et la mobilisation du peuple marocain mis en avant à Montréal

dimanche, 17 novembre, 2024 à 19:14

Montréal – Le rôle clé de la Marche Verte dans l’unité et la mobilisation constante du peuple marocain autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation, a été mis en avant lors d’une rencontre organisée samedi à Montréal.

“L’impact de la Marche Verte sur le sentiment d’appartenance nationale au Maroc est profond et durable, touchant à la fois l’identité culturelle, la cohésion sociale et la politique nationale”, a souligné M. Kaisse Ben Yahia, chargé de mission au Cabinet Royal, lors de cette conférence initiée par le Conseil national de l’insertion des compétences marocaines du monde (CNICMM) en partenariat avec le Centre culturel marocain (Dar Al Maghrib).

En mobilisant des centaines de milliers de Marocains autour d’une cause commune, la Marche verte a renforcé le sentiment d’appartenance à une nation unie, a noté le conférencier, ajoutant que les Marocains, de toutes origines ethniques et régionales, se sont rassemblés pour défendre leur souveraineté, créant ainsi un fort lien collectif.

La Marche Verte a suscité un profond sentiment de fierté nationale, a affirmé M. Ben Yahya, notant que “les images de cette marche pacifique, où des milliers de personnes ont traversé le désert, ont été gravées dans la mémoire collective”.

“Cet acte symbolique a renforcé le patriotisme et a nourri un récit national qui valorise la résistance et la détermination du peuple marocain à revendiquer ses droits”, a-t-il ajouté, soulignant que l’événement marquant a également servi à renforcer la cohésion sociale.

“En se réunissant pour une cause commune, les Marocains ont transcendé les différences régionales, culturelles et sociales”, a encore relevé M. Ben Yahya, ajoutant que la Marche Verte “a favorisé un esprit de solidarité et d’unité, essentiel pour construire une société harmonieuse dans un pays marqué par la diversité”.

L’impact de la Marche verte se manifeste aussi dans l’éducation et la culture, a indiqué le conférencier. Les récits de cet événement sont enseignés dans les écoles et font partie intégrante de la culture populaire marocaine, a-t-il affirmé.

“Des poèmes, des chansons et des œuvres d’art ont été créés pour célébrer cette période, renforçant ainsi le lien des jeunes générations avec leur histoire et leur identité nationale.”

La question du Sahara est devenue un enjeu central de la politique marocaine, mobilisant les citoyens autour d’une cause nationale, a indiqué M. Ben Yahya, notant qu'”en renforçant l’identité nationale, en cultivant la fierté et le patriotisme, en favorisant la cohésion sociale et en consolidant l’héritage culturel, cet événement demeure un pilier de la conscience collective marocaine”.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a relevé que la Marche Verte demeure, dans le cœur des Marocains, le symbole par excellence de l’unité et de la mobilisation du peuple marocain autour de son Sahara, de son intégrité territoriale et de ses valeurs de paix et de solidarité.

La question du Sahara unifie le peuple marocain autour de la défense de ses valeurs et de ses droits légitimes, a souligné la diplomate. “Aujourd’hui, cet attachement se reflète dans les nombreuses avancées diplomatiques et les soutiens internationaux qui renforcent la position du Royaume”, a ajouté Mme Otmani.

Le Maroc mène une diplomatie déterminée et sereine, en témoigne la reconnaissance croissante, au niveau international, de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud, a affirmé l’ambassadeur.

L’engagement du Maroc envers ses provinces du Sud se traduit aussi par des projets ambitieux de développement dans cette région du Royaume, qui abrite aujourd’hui des centres d’innovation, de modernité et de croissance, illustrant la vision du Souverain de faire du Sahara un modèle de développement régional intégré et de transformation socio-économique.

Grâce à ces investissements, les provinces du Sud du Maroc sont non seulement un modèle de prospérité, mais également un pont stratégique qui relie le Maroc à l’Afrique, a relevé la diplomate.

Pour sa part, la directrice de Dar Al Maghrib, Houda Zemmouri, a affirmé que la célébration de la Marche Verte se veut un hommage à un acte historique porteur de valeurs profondes, à savoir l’unité, la solidarité et l’attachement indéfectible à la patrie.

“Cette célébration est également l’occasion de mettre en lumière les dynamiques culturelles et artistiques, particulièrement, dans nos provinces du Sud, où des initiatives ambitieuses, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, témoignent du potentiel extraordinaire de notre jeunesse dynamique et du potentiel infini de notre pays”, a-t-elle ajouté.

La présidente du CNICMM, Selma Regragui, a souligné, de son côté, les liens forts entretenus par la diaspora marocaine avec la mère patrie, notant que l’instance qu’elle dirige a pour vocation de mettre en exergue des profils d’origine marocaine qui se démarquent et ambitionnent de participer activement au développement du Maroc et à renforcer son rayonnement à l’étranger.

Intervenant également lors de cette rencontre, la sénatrice canadienne Amina Gerba a salué la dynamique de développement en cours dans les provinces du Sud ainsi que les grands projets lancés dans la région dans plusieurs domaines. Mme Gerba a aussi mis en relief la contribution active du Royaume au développement du continent africain.

Cette rencontre a été marquée par la présence de plusieurs députés canadiens, diplomates et acteurs associatifs ainsi que des membres de la communauté marocaine résidant au Canada.