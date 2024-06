Rome: Ouverture de la 2ème session annuelle du Conseil exécutif du PAM sous la présidence du Maroc

lundi, 24 juin, 2024 à 15:03

Rome – La deuxième session annuelle du Conseil exécutif du Programme Alimentaire Mondial (PAM) s’est ouverte, lundi à Rome, sous la présidence de l’Ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc à Rome, Youssef Balla.

Axée sur les mises à jour des priorités institutionnelles et opérationnelles du PAM, cette session a connu la participation de la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, qui a présenté les faits marquants du PAM et les derniers développements concernant les réformes organisationnelles.

Elle a aussi souligné la nécessité de mobiliser des ressources financières pour les initiatives anticipatives visant à atténuer les impacts des chocs climatiques et les crises humanitaires récurrentes dans le monde.

Mme McCain a également informé le Conseil sur la situation dans les opérations les plus prioritaires du PAM, notamment à Gaza, au Soudan, au Sahel, en Haïti, au Yémen, en République Démocratique du Congo et en Ukraine, abordant en outre les défis posés par les environnements politiques complexes et la nécessité de renforcer les partenariats avec d’autres entités des Nations Unies et des gouvernements.

La session a été marquée par la présence de deux invités d’honneur, à savoir Martin Griffiths, Coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU, et James Mwangi, Directeur général d’Equity Group Holdings, banque spécialisée dans les services en Kenya et d’autres pays africains.

La session annuelle, qui se tient du 24 au 28 juin 2024, inclut des événements parallèles et des expositions, ainsi qu’une revue du programme de travail biennal 2024-2025 du PAM. Les discussions ont porté sur les modifications proposées aux politiques d’évaluation du PAM et aux plans stratégiques de pays.

La première session du Conseil exécutif sous la présidence marocaine a été tenue en février 2024, après l’élection du Maroc en tant que président du Conseil.

Le PAM est la plus grande organisation humanitaire au monde, fournissant une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience.