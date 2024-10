Royaume-Uni : Reconstitution du All-Party Parliamentary Group pour le Maroc au Parlement de Westminster

jeudi, 31 octobre, 2024 à 10:04

Londres – Le All-Party Parliamentary Group (APPG) pour le Maroc au sein du parlement britannique a été reconstitué, mercredi à Londres, dans l’objectif de donner une forte impulsion à l’action parlementaire en faveur du raffermissement des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni.

La reconstitution de ce groupe au lendemain des élections législatives, tenues en juillet dernier au Royaume-Uni et qui ont permis le retour au pouvoir du parti travailliste, traduit l’engagement fort du Parlement britannique en faveur du renforcement du dialogue et de la coopération avec le Maroc sur une série de questions cruciales.

Intervenant lors de la réunion inaugurale du groupe, placé sous la co-présidence d’Andrew Murrison, député conservateur (opposition) et Fabian Hamilton, député Travailliste (au pouvoir), l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a livré un exposé exhaustif sur les enjeux politiques, économiques et sécuritaires que le Maroc et le Royaume-Uni partagent dans le cadre de leurs relations bilatérales privilégiées.

Rappelant les priorités nationales du Royaume, avec comme pierre angulaire la question du Sahara marocain, l’ambassadeur a mis en avant le rôle stratégique du Maroc dans les régions de l’Atlantique et du Sahel en détaillant notamment la vision Royale pour l’Atlantique et la coopération en cours dans les domaines de l’énergie verte, de la lutte contre le terrorisme, des accords commerciaux et de la stabilité régionale.

Mettant en relief les progrès réalisés dans ces domaines, M. Hajoui a souligné les complémentarités entre les deux Royaumes et le rôle central que peut jouer le Maroc dans les objectifs stratégiques régionaux et mondiaux du Royaume-Uni.

« La reconstitution de l’APPG-Maroc intervient à un moment important des relations Maroco-britanniques », a fait observer le diplomate, ajoutant que cette reconstitution témoigne d’« une volonté partagée de renforcer davantage les liens entre nos deux Royaumes, d’adresser les priorités nationales, et favoriser les échanges et la collaboration parlementaires entre nos deux pays, en droite ligne du discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, en octobre dernier.»

Pour sa part, M. Hamilton s’est dit « honoré » par son élection en tant que co-président du groupe parlementaire pour le Maroc. Il a exprimé sa détermination d’œuvrer avec le co-président M. Murrison pour le renforcement « des relations historiques avec le Maroc, l’un des alliés les plus anciens du Royaume-Uni ».

M. Murrison s’est, de son côté, félicité de la reconstitution du All Party Parliamentary Group pour le Maroc, soulignant que les relations déjà fortes entre le Maroc et le Royaume-Uni « seront hissées à un niveau supérieur ».

Composé de plus de 20 députés de haut niveau issus de diverses sensibilités politiques au sein des deux chambres du Parlement de Westminster, le All-Party Parliamentary Group pour le Maroc répond à sa vocation première de contribuer d’une manière efficace aux efforts visant à continuer à rehausser le niveau des relations entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Le Groupe s’assigne aussi pour mission de ⁠renforcer la diplomatie parlementaire stratégique. Sa reconstitution vient, ainsi, témoigner d’une volonté forte de développer cette diplomatie au service des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni.

Il s’agit aussi d’un engagement renouvelé qui vise à renforcer le dialogue sur des questions régionales et mondiales cruciales, ouvrant la voie à des relations bilatérales encore plus fertiles et plus solides entre deux pays liés par une longue histoire d’amitié.

Outre MM Murrison, ancien ministre pour la région Moyen-Orient et Afrique du nord, pour l’Irlande du Nord et pour la Défense, et Hamilton, ancien ministre pour la paix et le désarmement et membre du comité des affaires étrangères au sein de l’ancien gouvernement de l’ombre, le All-Party Parliamentary Group pour le Maroc regroupe des parlementaires ayant une vaste expérience dans les principaux dossiers des affaires étrangères, du commerce et de la sécurité.

Parmi ces membres notables figurent Afzal Khan, membre travailliste de la chambre des Communes (chambre basse) et ancien ministre du gouvernement de l’ombre chargé de l’immigration et voix active sur les affaires internationales et les questions des droits de l’homme, Lord Bellingham, membre conservateur de la chambre des Lords (haute chambre) et ancien Sous-secrétaire d’État parlementaire pour l’Afrique et Mark Garnier, membre conservateur de la chambre des Communes et ancien ministre du commerce international.

Le groupe comprend également Bambos Charalambous, membre travailliste de la chambre des Communes et ancien ministre chargé de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord au sein de l’ancien gouvernement de l’ombre, Lord Udny-Lister, membre conservateur de la chambre des Lords et ancien chief of staff de Downing Street (primature britannique) de 2019 à 2021 et Bill Esterson, membre travailliste de la chambre des Communes et président du comité énergie et net zéro.