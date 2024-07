Ryad: le Maroc participe à la 2è réunion de l’équipe de négociation arabe avec les grandes entreprises internationales des médias

jeudi, 18 juillet, 2024 à 19:07

Ryad – Le Royaume du Maroc a participé, jeudi à Riyad, aux travaux de la 2ème réunion de l’équipe de négociation arabe avec les grandes entreprises internationales des médias, en application des recommandations du Conseil des ministres arabes de l’information, de la Ligue des Etats arabes.

Selon un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette réunion a été consacrée à la présentation de la stratégie de négociation avec les grandes entreprises internationales des médias, à savoir Meta (Facebook, Instagram), Google et Amazon, pour aboutir à des accords en faveur intérêts des états arabes hôtes des services de ces entreprises.

Cette réunion a abouti à l’adoption de plusieurs recommandations qui seront mises en œuvre progressivement, dans le cadre du processus de négociation, tout en intensifiant les réunions de ce groupe pour accélérer la résolution des questions en suspens.

La participation du Maroc à ce processus est motivée par la stratégie du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, visant à établir un cadre fiscal pour ces entreprises opérant au Maroc.

Il s’agit ainsi de générer des ressources supplémentaires, particulièrement destinées au secteur des médias, à même de renforcer son développement et sa compétitivité dans un environnement numérique mondial en constante évolution.

La mis en œuvre de ce cadre, vise également à réguler le contenu numérique, en luttant contre les Fake news et les contenus inappropriés publiés sur ces plateformes, notamment Google et Facebook.

Lors de cette rencontre, le Maroc a appelé à accélérer le processus de négociation avec les grandes institutions médiatiques nationales, pour atteindre les objectifs escomptés sur les court et moyen termes.

Le Groupe de la Ligue des États arabes chargé de mener des négociations avec les grandes entreprises internationales des médias et du numérique comprend des experts médiatiques de haut niveau de plusieurs pays arabes, ainsi que du secteur des médias et de la communication et de l’Union des radiodiffusions des États arabes.