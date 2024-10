Sahara: Le Conseil de sécurité renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO

jeudi, 31 octobre, 2024 à 19:23

MEDZ, filiale du Groupe CDG dans la branche Développement territorial, et le Groupe Safran, opérant dans les domaines de l’aéronautique et de la défense, représentés respectivement par M. Khalid Safir, Directeur Général du Groupe CDG, et M. Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines, ont signé un accord pour l’acquisition d’un terrain au sein de la Zone d’Accélération Industrielle de Midparc, où sera implanté un nouvel atelier de maintenance de moteurs aéronautiques.