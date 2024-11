Sénégal: Cérémonie religieuse à l’occasion de la célébration du 60-ème anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar

samedi, 23 novembre, 2024 à 12:40

Dakar – La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a organisé, vendredi soir, à la Grande Mosquée de Dakar, une cérémonie religieuse en commémoration du 60-ème anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar, inaugurée le 27 mars 1964 par Feu SM le Roi Hassan II et le défunt président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor.

Cette cérémonie qui s’est déroulée en présence particulièrement du Secrétaire général de la Fondation, Mohamed Rifki, de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, et des représentants des différentes confréries soufies sénégalaises, a été célébrée dans le respect des traditions soufies, spirituelles et sacrées qui ont toujours caractérisé les pratiques religieuses communes du Maroc. Elle a été ponctuée de lectures des versets coraniques et de louanges du Prophète Sidna Mohammed, prière et paix sur Lui.

Auparavant, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains avait initié à la capitale sénégalaise, une cérémonie de célébration du 60-ème anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar, dédiée à mettre en valeur les liens historiques et spirituels existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Cet événement a été l’occasion de souligner l’importance de la commémoration de l’anniversaire de cet édifice religieux, qui constitue un élément essentiel de la préservation de la mémoire religieuse commune des deux pays.

La célébration du 60-ème anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar au Sénégal, prévoit également l’organisation samedi et dimanche d’un colloque international placé sous le thème “les valeurs de la paix et du vivre ensemble dans le contexte africain”, avec la participation d’un parterre d’érudits ,de savants et d’experts du Royaume du Maroc, de la République du Sénégal et d’autres pays africains.