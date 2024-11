Sénégal: commémoration du 60è anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar

vendredi, 22 novembre, 2024 à 21:46

Dakar – La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a organisé, vendredi à la capitale sénégalaise, une cérémonie de commémoration du 60-ème anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar, inaugurée le 27 mars 1964 par Feu SM le Roi Hassan II et le défunt président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du Secrétaire général de la Fondation, Mohamed Rifki, de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, ainsi que des responsables gouvernementaux sénégalais, vise à rappeler les liens historiques et spirituels existant entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Cet événement, auquel ont pris part également des ambassadeurs de pays arabes et musulmans, d’Oulémas, des représentants des confréries soufies et de la Section de la Fondation Mohammed VI au Sénégal, a été l’occasion de souligner l’importance de la commémoration de cet anniversaire, qui constitue un élément essentiel de la préservation de la mémoire religieuse commune des deux pays.

À cet égard, M. Rifki a passé en revue les dimensions profondes de la commémoration de cet événement historique, notamment le renforcement des liens fraternels entre les deux pays et la préservation de l’héritage religieux et spirituel commun.

Il a également évoqué les efforts de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour promouvoir la sécurité spirituelle en Afrique, conformément à la vision de son Fondateur et Président, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, en vue d’unifier et de coordonner les efforts des Oulémas musulmans dans les pays africains pour faire connaître, diffuser et consolider les valeurs de l’Islam tolérant au service de la stabilité et du développement.

Pour sa part, M. Hassan Naciri a affirmé qu’outre ses nobles fonctions spirituelles, la construction de cet édifice religieux a largement contribué au renforcement des liens d’amitié et de fraternité spirituelle et humaine séculaires entre le Maroc et le Sénégal.

Dans ce cadre, il a souligné que le Maroc, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, œuvre, en parfaite coordination avec la République du Sénégal, dirigée par le Président Bassirou Diomaye Faye, pour la diffusion de la sécurité spirituelle, à travers la formation et l’élargissement de l’approche de modération, de juste milieu et de tolérance prônée par l’Islam.

De son côté, l’Imam de la Grande Mosquée de Dakar, Cheikh Ali Moussa Samb, a souligné que la commémoration de l’édification de cette Mosquée est une occasion de mettre en exergue les liens spirituels et religieux forts unissant les deux peuples frères, ainsi que les efforts déployés par la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains afin d’unifier et de coordonner les efforts des savants musulmans des pays africains.

Après avoir souligné que le Royaume chérifien a toujours été un refuge pour les érudits et une destination pour rechercher le savoir auprès des cheikhs dans diverses mosquées, écoles et Zawiyas, Cheikh Moussa Samb a salué les efforts de SM le Roi au service de l’Islam et des Musulmans et la grande importance qu’accorde le Souverain pour la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence.

Pour sa part, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Moukhtar Diop, a souligné que la commémoration de ce grand événement est l’occasion de rappeler le sens profond de la construction de cet édifice religieux qui, depuis 60 ans, témoigne de la profondeur des liens spirituels et historiques qui existent entre le Maroc et le Sénégal.

Il a, dans ce sens, indiqué que l’édification de ce monument religieux constitue un message exemplaire et un appel au respect des valeurs de tolérance, de cohabitation pacifique et d’acceptation de l’autre, saluant les nombreuses et diverses initiatives du Royaume pour diffuser les valeurs de tolérance dans les pays africains.

En marge de cette cérémonie, une exposition sous le thème «Mémoire historique des relations spirituelles maroco-sénégalaises », a été ouverte dans l’objectif de faire connaître les dimensions historiques et architecturales de cet édifice religieux et de rappeler son importance, ainsi que la contribution des cheikhs et Oulémas des deux pays frères au service du patrimoine religieux commun.

Cette cérémonie, organisée dans la cour de la Grande Mosquée de Dakar, a débuté par la diffusion d’un documentaire qui met en exergue la visite historique de Feu SM le Roi Hassan II au Sénégal et l’inauguration officielle de la Grande Mosquée en 1964.