Sénégal : la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran

dimanche, 12 mai, 2024 à 11:56

Dakar – La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains au Sénégal a organisé, samedi à Dakar, la 5ème édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Cette édition a été organisée par le Secrétariat général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en coordination avec toutes ses sections dans le continent.

A travers ce concours, la Fondation ambitionne de raffermir l’intérêt des jeunes musulmans africains à l’égard du Saint Coran et de les encourager à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a mis en exergue la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure la préservation des valeurs nobles de l’Islam, saluant le rôle que joue en Afrique l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Morchidines et Morchidates.

Il a, dans ce sens, relevé la symbolique de l’organisation de ce concours à la Grande Mosquée de Dakar, qui avait été inaugurée en 1964 par feu SM le Roi Hassan II et l’ancien président sénégalais, Leopold Sédar Senghor, qui constitue “un endroit emblématique pour la ville de Dakar, pour la coopération maroco-sénégalaise et aussi pour notre appartenance commune à l’Islam”.

Ce concours traduit l’intérêt accordé par le Souverain, Amir Al-Mouminine, à la défense de l’Islam et à l’apprentissage du Saint Coran, a, pour sa part, indiqué le directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Morchidines et Morchidates, Abdesslam Lazâar.

De son côté, le directeur du cabinet du ministre sénégalais de l’Intérieur, Abdourahmane Ndiaye, a mis l’accent sur l’importance des liens historiques et religieux qui unissent le Sénégal et le Maroc, les qualifiant de “profonds, nourris par des siècles de partage culturel, familial et spirituel, ainsi que par une identité culturelle et civilisationnelle commune qui unit nos deux peuples”.

Au total, 15 récitateurs et récitatrices représentant toutes les régions du Sénégal ont participé à ce concours. Au terme d’une journée de compétition, le jury a annoncé les noms des gagnants des premières places dans les trois catégories du concours.

Il s’agit de Mohamed Oury Jalu dans la catégorie “Mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ”, de Mohamed Bah dans la catégorie “Mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Hafs” et de Mohamed Bachir Niang dans celle de “Psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran”.

Ont également pris part à cette cérémonie, une délégation de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains au Sénégal, Cheikh Mouhamed Khoureichi Ibrahim Niasse, des membres de la section, ainsi que des personnalités religieuses et des officiels sénégalais.