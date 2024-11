Silence, Bakou se prépare à la COP29 !

dimanche, 10 novembre, 2024 à 13:37

Par Soumia AL ARKOUBI

Bakou – “COP twenty nine ?”, lançait un employé charmant et souriant aux passagers qui viennent d’atterrir à l’aéroport Heydar Aliyev de Bakou, la capitale d’Azerbaïdjan.

Avec un geste accueillant, il indiquait aux participants à la COP29 des guichets de contrôle de passeports qui leur étaient spécialement destinés.

Dans l’un de ces guichets, un agent de contrôle, qui n’a rien à envier aux stars de cinéma, jette un coup d’œil furtif sur une journaliste venue d’un pays lointain, lui susurrant des mots de bienvenue, avant d’apposer avec finesse le cachet sur son passeport.

En sortant de l’aéroport, s’alignent des taxis en rouge bordeaux, couleur tendance de l’hiver 2024-2025, et portant des slogans publicitaires de la COP29.

Un chauffeur robuste s’occupe de nos bagages et les installe dans une voiture confortable. Il exprime sa joie quand il connaît notre pays d’origine. “Mərakeş gözəldir”, dit-il, répétant dans un anglais approximatif : “Marrakesh good”, en référence à la ville ocre connue en Azerbaïdjan et dans le monde pour sa vocation touristique.

Il se réjouit de citer des noms de footballeurs marocains, ignorant toutefois que le Maroc a organisé la COP22 en 2016.

“La cité des vents”, qui se trouve à l’est d’Azerbaïdjan, au bord de la mer Caspienne, n’a pas lésiné sur les moyens pour accueillir la 29è session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29).

Ainsi, les délégués de la COP29 auront facilement accès à des centaines de taxis et à plus de 400 navettes gratuites reliant l’aéroport international Heydar Aliyev aux principaux centres de transport de Bakou.

Dans cette ville pudique et fière, les autorités ont fait de leur mieux pour gérer les flux massifs des visiteurs et assurer la fluidité des déplacements des invités et des résidents de la ville pendant la conférence.

Elles ont introduit des voies de transport spéciales dans les rues de la ville, marquées du logo COP29. Durant cet événement planétaire, seuls les transports en commun et les véhicules disposant de permis spéciaux seront autorisés à emprunter ces voies.

En sus, 14 hubs de transport seront installés dans divers quartiers clés de la ville tout au long de la conférence, selon le site web COP29 Azerbaïdjan.

Aussi, une nouvelle catégorie “COP29” a été ajoutée aux applications de covoiturage Bolt et Yango pour garantir un transport facile et accessible aux délégués internationaux et aux participants locaux participant à cette messe climatique mondiale.

Bakou dispose également de pistes cyclables dédiées dans certaines zones et propose des services de partage de vélos tels que BakuBike et Apar, offrant une option pratique et écologique pour explorer la ville. Des trottinettes électriques sont aussi disponibles.

Par ailleurs, 180 points de plusieurs banques et des succursales postales sont restés ouverts vendredi et samedi, jours fériés en raison de la Journée de la Victoire (“Zəfər Günü” en azéri) et de la journée du drapeau national “Dövlət Bayrağı Günü”, pour permettre aux participants à la COP de faire le change de devises.

De plus, durant ces jours fériés et pendant toute la période de la COP, une ligne d’assistance téléphonique 966 de la Banque centrale continuera à servir les citoyens de 9h00 à 18h00.

Dans les lieux abritant les travaux de la COP29, l’accent sera mis sur la garantie du fonctionnement continu de l’infrastructure des guichets automatiques et des terminaux de point de vente des banques.

Les établissements scolaires et les universités sont aussi concernés par les préparatifs à la Conférence mondiale sur le climat.

Dans ce cadre, le Cabinet des ministres de l’Azerbaïdjan avait publié un décret selon lequel les vacances d’automne seront prolongées du 12 novembre au 22 novembre pour l’enseignement secondaire.

Pour l’enseignement professionnel, secondaire spécialisé et supérieur, l’enseignement se déroulera à distance du 12 au 22 novembre dans les villes de Bakou et Sumgayit et dans le district d’Absheron, avait prévu le décret.

La COP29, qui aura lieu du 11 au 22 novembre, accueillera des délégations officielles venues des quatre coins du monde qui se joindront à de hauts responsables de l’ONU, des représentants de la société civile et d’autres secteurs clés pour mesurer les progrès et négocier les meilleurs moyens de lutter contre les changements climatiques.

Le compte à rebours est lancé et les Bakinois continuent de marcher dans les grandes artères de leur ville, de faire du shopping dans les malls et de déguster le thé à la rose, tout en parlant en silence !