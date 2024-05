Sommet de Banjul: Projection d’un documentaire sur le 50è anniversaire de l’OCI et le rôle du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi

dimanche, 5 mai, 2024 à 13:16

Banjul – Un film documentaire sur le 50ème anniversaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui met l’accent notamment sur le rôle que joue le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, a été projeté lors de la 15ème session de la Conférence islamique au sommet de l’OCI, qui se tient les 4 et 5 mai dans la capitale gambienne, Banjul.

Le film revient sur la création de l’OCI en septembre 1969 lors du Sommet de Rabat, suite à l’incendie criminel de la mosquée Al Aqsa à Al-Qods, troisième Lieu Saint de l’Islam, en mettant en avant l’ambition résolue de ses 57 États membres de protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman tout en promouvant la paix et l’harmonie mondiales.

Le documentaire donne ainsi un aperçu sur l’Organisation et ses principaux organes ainsi que sur ses missions et ses actions les plus saillantes en faveur notamment de la paix et la sécurité, la cause palestinienne et la ville sainte d’ Al-Qods, la réduction de la pauvreté et la lutte contre le terrorisme.

Le film comprend des images du Discours historique prononcé par Feu SM le Roi Hassan II dans lequel le regretté Souverain a annoncé la création de l’Organisation qui constitue une étape phare dans l’histoire du monde islamique et dans le renforcement de l’action islamique commune.

Il revient également sur les actions et les réalisations des Comités relevant de l’OCI, particulièrement le Comité Al-Qods, que préside Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec un focus sur les initiatives accomplies par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, sa contribution et ses efforts soutenus visant à protéger la Ville sainte et à soutenir la résistance des Maqdessis.

Le documentaire reprend aussi des passages du Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI, lors de la 20ème session du Comité Al-Qods, tenue le 17 janvier 2014 à Marrakech, dans lequel le Souverain avait affirmé que la Présidence du Comité Al Qods n’est ni une faveur, ni un privilège, mais plutôt une charge considérable et une grande responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire.

“C’est pourquoi Nous continuons à vouer Nos efforts, en consultation avec Nos frères et Nos partenaires, à la défense du caractère arabo-islamique d’Al Qods, et à la préservation de son identité civilisationnelle en tant que berceau des religions célestes et symbole de paix et de coexistence entre les cultures”, avait dit Sa Majesté le Roi à l’ouverture de cette session.

A noter que l’Agence Bay Mal Al Qods Acharif, relevant du Comité Al Qods, organise des expositions de produits d’origine palestinienne, en marge des travaux de la 15ème session de la Conférence islamique au Sommet de Banjul.

L’Agence expose aussi des photos d’archives des précédentes sessions du Comité Al Qods, ainsi que le rapport d’activité 2023, le rapport bilan sur les célébrations du jubilé d’argent de l’Agence sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, de même qu’un album photos sur l’opération d’acheminement d’aide humanitaire aux Palestiniens à Al Qods et Gaza durant le mois de Ramadan dernier, ordonnée par le Sa Majesté le Roi.