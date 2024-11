Tunis : Ouverture de la 38è Conférence arabe des chefs des agences de contrôle des drogues

mercredi, 20 novembre, 2024 à 15:54

Tunis – La 38ème Conférence arabe des chefs des agences de contrôle des drogues s’est tenue, mercredi, au siège du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis.

Ont pris part à cette conférence les chefs des agences de contrôle des drogues de divers pays arabes, y compris le représentant du Maroc, Naoufal Benkirane, commissaire de police principal et chef du service central de lutte contre la drogue à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Ont également participé à cette rencontre des représentants de la Ligue des États arabes, du Centre d’information criminelle pour la lutte contre les drogues au Conseil de coopération du Golfe, de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, du Projet de l’Union européenne de lutte contre la drogue et le crime, du Centre de protection internationale ainsi que l’Université arabe Naïf pour les sciences de sécurité (NAUSS).

Les participants ont abordé plusieurs sujets portant notamment sur le renforcement des capacités du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et des États membres à lutter contre le problème mondial du trafic de drogue, avec un accent particulier sur les drogues synthétiques et les derniers développements internationaux en la matière.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les conclusions des réunions arabes et internationales organisées au titre de la période 2023-2024, les expériences et stratégies adoptées par les Etats membres en matière de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes, outre les résultats des travaux des trois groupes de lutte contre les drogues.

Dans une allocution, Mohamed Ben Ali Koman, secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, a souligné l’importance des thèmes abordés lors de cette conférence, s’inscrivant dans le cadre des résolutions précédemment adoptées par le Conseil, et qui visent à intensifier les efforts de prévention et de contrôle des drogues, à même de protéger les sociétés arabes de leurs effets dévastateurs.

Il a, par ailleurs, exprimé le vœu de voir les travaux de cette conférence contribuer à réduire l’impact négatif des drogues sur les sociétés arabes.

Une réunion du groupe de travail sur l’échange immédiat d’informations concernant les stupéfiants et les substances psychotropes s’est tenue mardi. Ses recommandations ont été soumises pour examen lors de cette rencontre régionale.