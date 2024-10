Des universitaires marocains et espagnols explorent le dialogue entre les religions et les cultures

lundi, 28 octobre, 2024 à 22:10

Madrid – Des universitaires et experts marocains et espagnols ont exploré, lundi à Madrid, le dialogue interreligieux entre les deux pays, à l’occasion d’un séminaire qui a mis en lumière les valeurs partagées de tolérance et de cohabitation entre les religions et les cultures.

Organisée par l’Institut universitaire des sciences des religions, en collaboration avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en Espagne, cette rencontre a été placée sous la thématique “Harmonie à travers les horizons. Explorer le dialogue interreligieux entre l’Espagne et le Maroc”.

S’exprimant à l’ouverture de ce séminaire, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, a souligné l’importance du dialogue interreligieux dans le renforcement des liens entre Rabat et Madrid, mettant en avant la singularité du modèle religieux marocain.

‘’Le Maroc, fort de sa diversité culturelle et religieuse profonde, est un acteur essentiel dans la promotion de la tolérance et de la compréhension mutuelle’’, a indiqué la diplomate marocaine dans une allocution lue en son nom, relevant que ‘’le dialogue entre nos cultures et civilisations est un thème qui nous unit, de l’Afrique à l’Europe, et constitue un pont entre nos deux pays amis”.

Mme Benyaich a également mis en avant les caractéristiques du modèle marocain de coexistence et de tolérance depuis des siècles entre musulmans, juifs et chrétiens, tout en rappelant que la Constitution marocaine reconnaît la pluralité des racines culturelles du pays, notamment les influences venues d’Orient, du sud de l’Afrique, et d’Al-Andalous, qui ont toutes contribué à forger une identité marocaine ouverte et plurielle.

Les échanges ont permis de mettre en lumière les initiatives concrètes entreprises par le Maroc pour promouvoir le dialogue interreligieux, notamment les visites historiques de deux papes au Maroc, en 1985 et en 2019, a-t-elle rappelé, soulignant que “ces visites sont des preuves tangibles de l’engagement du Royaume en faveur de la paix et de la compréhension mutuelle entre chrétiens et musulmans, illustrant le rôle du Maroc comme un pont entre les religions et les civilisations”.

Le directeur de l’Institut universitaire des sciences des religions, Juan Antonio Álvarez-Pedrosa, a affirmé dans une déclaration à la MAP, que le dialogue interreligieux est désormais reconnu comme une ‘’discipline académique essentielle’’.

Selon lui, ‘’il est impératif d’aborder ces thématiques qui unissent le Maroc et l’Espagne, deux pays partageant une histoire commune, créant ainsi un espace privilégié pour favoriser la coopération entre ces nations voisines’’.

M. Álvarez-Pedrosa a également souligné l’importance d’inscrire cette initiative dans la durée, en organisant l’événement chaque année alternativement en Espagne et au Maroc, insistant qu’’’il reste encore beaucoup à explorer et à étudier dans ce domaine, non pas seulement d’un point de vue religieux, mais également sous une perspective académique plus large’’.

De son côté, la doyenne de la Faculté de philosophie de Madrid, Isabel Durán Giménez-Rico, a salué cette initiative, qu’elle a qualifiée de ‘’passerelle essentielle entre les deux rives de la Méditerranée’’, tout en insistant sur le rôle des institutions académiques dans la promotion de la compréhension interculturelle et du progrès social.

Cette rencontre, a-t-elle souligné, constitue ‘’une occasion unique d’explorer et de renforcer les mécanismes favorisant la paix et la coopération’’, tout en mettant en avant l’engagement de la Faculté de philosophie dans les études religieuses, qui est la seule en Espagne à offrir une formation spécialisée en sciences des religions.

Ce séminaire de deux jours rassemble des universitaires et des chercheurs d’établissements marocains et espagnols, pour débattre de sujets tels que le dialogue interreligieux, la diversité culturelle et les stratégies de dialogue interculturel.

Parmi les thématiques abordées figurent notamment “la traduction du texte religieux” et “le dialogue culturel et cognitif entre le Maroc et l’Espagne”.