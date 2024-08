USA: La Convention démocrate, symbolique passage de flambeau de Biden à Harris

mardi, 20 août, 2024 à 10:37

Chicago – La Convention nationale du parti démocrate, qui devra à terme entériner la candidature de Kamala Harris à la présidentielle américaine de novembre, a confirmé, dès son ouverture lundi soir à Chicago, un passage de flambeau entre le président Joe Biden et sa vice-présidente.

Le conclave, qui se poursuit jusqu’à jeudi, est la dernière étape dans le processus de nomination de Harris, 59 ans, et de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, 60 ans, pour le ticket présidentiel face au duo républicain, Donald Trump et JD Vance.

Dès la première soirée, et pour des heures, des congressmen, des gouverneurs, des maires, des célébrités et des sympathisants du parti démocrate venus des quatre coins du pays ont, tour à tour, pris la parole pour exprimer leur soutien à la candidature Harris-Walz, saluer le programme électoral de la candidate et énumérer ses politiques et ses prises de position en faveur du peuple américain tout au long de son parcours politique.

Faisant une brève apparition entre ses prises de parole, Harris a exprimé son “éternelle reconnaissance” envers Joe Biden, un “incroyable” président.

L’abandon de M. Biden, 81 ans, de la course à un second mandat a en effet propulsé au devant de la scène politique américaine, sa vice-présidente, devenue la première femme de couleur à briguer la magistrature suprême des Etats Unis.

“Battons-nous pour les idéaux qui nous sont chers. Et n’oublions jamais: quand nous nous battons, nous gagnons!”, a-t-elle lancé à une foule de supporters qui ont convergé vers cette ville du mid-ouest américain, symbole de la classe ouvrière.

La culmination de cette soirée a été le discours du président Joe Biden, qui est revenu sur les réalisations qu’il a accomplies tout au long de son mandat, aux côtés de sa vice-présidente.

Réitérant son soutien à la nominée du parti démocrate, l’actuel locataire de la Maison Blanche, visiblement ému, a salué l’intégrité de celle-ci, l’amour qu’elle voue pour son pays et le travail acharné qu’elle a fait pour la prospérité du peuple américain.

“Kamala est la candidate capable de permettre à notre pays de continuer d’aller de l’avant dans la bonne direction, de créer de l’emploi, de faire face à la Big Pharma, tout en continuant à construire des maisons et à aider les nouveaux acquéreurs”, a dit le président, appelant les Américains à “voter pour Kamala pour battre Trump”.

Auparavant, la soirée a été marquée par une intervention de l’ancienne secrétaire d’Etat, et candidate malheureuse à la Maison Blanche en 2016, Hillary Clinton, qui a également appelé les électeurs à voter pour Kamala Harris, une femme “forte” et “intègre”, qui “se soucie des principes fondateurs de notre pays”.

La Convention démocrate se poursuit jusqu’à jeudi, jour où Harris doit officiellement accepter la nomination de son parti. Elle sera précédée, mercredi, par le discours d’acceptation de son colistier, Tim Walz.