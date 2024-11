49è anniversaire de la Marche Verte: Le discours de SM le Roi, un acte de fermeté et de clarté stratégique (expert)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 14:33

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte est "un acte de fermeté" et de "clarté stratégique", marquant une étape cruciale dans la défense des intérêts suprêmes du Maroc, a souligné M. Cherkaoui Roudani, expert en géostratégie et sécurité.

“En réaffirmant la sacralité de l’intégrité territoriale et de la souveraineté inaliénable du Royaume, le Discours Royal positionne le Maroc comme un pilier de stabilité et un acteur régional incontournable pour la paix, le développement et la sécurité dans une région aux équilibres sensibles”, a ajouté M. Roudani dans une déclaration à la MAP.

Sa Majesté le Roi a réaffirmé, dans Son discours, l’engagement du Maroc en faveur d’une approche réaliste et pragmatique aux antipodes des visions obsolètes et des solutions inapplicables, sources de fragmentation et d’instabilité pour toute la région, a-t-il relevé.

Le Discours Royal a mis en lumière les avancées réalisées dans les provinces du Sud, devenues aujourd’hui un modèle de développement et de stabilité grâce aux efforts d’intégration et aux investissements stratégiques du Royaume, a fait observer M. Roudani, notant que le Sahara marocain est devenu un modèle de prospérité et de stabilité.

Le Souverain a aussi appelé la communauté internationale à agir face à l’absence de transparence et à l’inaction qui maintiennent les populations des camps de Tindouf, séquestrées dans des conditions précaires, a-t-il indiqué.

Dans le même Discours, Sa Majesté le Roi a annoncé une nouvelle orientation stratégique pour la gestion des affaires des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué l’expert, précisant que cette annonce révèle une volonté royale d’engager une refonte profonde et prospective pour une meilleure intégration des MRE dans le processus de développement national.

Selon M. Roudani, le Maroc peut tirer parti des compétences, réseaux et ressources de sa diaspora pour soutenir des secteurs clés comme l’investissement, l’innovation et le transfert de savoir-faire à travers une meilleure interaction avec l’administration et un meilleur accès aux services publics.

La diaspora marocaine, de par son attachement indéfectible à la mère-patrie et sa riche diversité, n’est pas seulement un prolongement de la nation à l’étranger, mais une force active, capable d’inspirer l’innovation, de contribuer à la résilience de l’économie et de porter haut la voix du Maroc bien au-delà de ses frontières, a-t-il conclu.