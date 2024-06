Aide médicale à Gaza: Les efforts du Maroc sous le leadership de SM le Roi en soutien aux Palestiniens sont “sincères et constants” (Directeur du Centre Al-Qods)

lundi, 24 juin, 2024 à 21:24

Le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), prévu à la fin de l’été au Maroc, permettra de disposer de données précieuses pour des politiques publiques plus ciblées, plus efficaces et plus efficientes, a souligné lundi à Rabat la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.