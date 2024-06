Aide médicale marocaine à Gaza : L’opération démontre l’efficacité du Comité Al Qods et de l’agence Bayt Mal Al Qods (politologue)

lundi, 24 juin, 2024 à 21:58

Rabat – L’opération d’aide médicale, déployée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en aide à la population palestinienne de Gaza, démontre de manière éclatante l’efficacité du Comité Al Qods et de son bras exécutif, l’agence Bayt Mal Al Qods, a affirmé Cherkaoui Roudani, expert en géostratégie et sécurité.

Sous la présidence de Sa Majesté le Roi, le Comité Al Qods continue d’incarner un leadership sage et visionnaire, orienté vers la paix et le soutien concret aux Palestiniens, a-t-il déclaré à la MAP, notant que le Maroc a été le seul pays à réussir à acheminer ses aides humanitaires à Gaza par voie terrestre.

“Cette prouesse logistique renforce la portée de l’intervention médicale, qui dépasse le simple geste humanitaire pour devenir un symbole de solidarité active et d’engagement sur le terrain”, a souligné M. Roudani.

Cette intervention médicale symbolise la mission profonde du Comité Al Qods : agir concrètement plutôt que de se contenter de discours, a fait remarquer le politologue, relevant qu’en fournissant une assistance médicale directe et en répondant aux besoins urgents des Palestiniens, le Comité, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, donne la preuve de son engagement et de son implication dans la protection et le soutien de la population sur le terrain.

Et de préciser que le leadership de Sa Majesté le Roi, à travers le Comité Al Qods, se démarque par une vision de la paix concrétisée par des actions tangibles, notant que cette vision comprend la fourniture de soins de santé, l’amélioration des conditions de vie et le soutien aux infrastructures essentielles, permettant ainsi aux Palestiniens de résister aux difficultés quotidiennes.

“Le rôle que joue Sa Majesté dans la défense de la cause palestinienne est tangible et inébranlable”, a encore affirmé le politologue.

L’opération d’aide médicale initiée par Sa Majesté le Roi met aussi en lumière la force de la vision stratégique et humanitaire du Comité Al Qods, a-t-il dit, relevant que par des actions concrètes, le Comité démontre qu’il est possible de soutenir efficacement les Palestiniens et de promouvoir la paix de manière durable.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza. Cette aide est composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.

L’aide marocaine a été acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l’opération d’aide alimentaire déployée sur instructions du Souverain au mois de Ramadan dernier.

Ces opérations humanitaires de grande envergure au profit des populations palestiniennes viennent confirmer l’engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la Cause Palestinienne.