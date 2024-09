Un an après le séisme d’Al Haouz, le secteur du tourisme affiche sa résilience en cohérence avec la tradition d’un Maroc accueillant (Le Figaro)

dimanche, 8 septembre, 2024 à 11:38

Paris – Un an après le séisme d’Al Haouz, le secteur du tourisme affiche sa résilience en cohérence avec la tradition d’un Maroc accueillant, écrit dimanche le quotidien «Le Figaro».

Dans un article sous le titre : «Les villageois accueillent les voyageurs comme à l’accoutumée : au Maroc, un an après le séisme, la résilience du tourisme», Le Figaro rapporte les témoignages de professionnels du secteur qui soulignent l’essor que connait la province après l’épreuve du séisme du 8 septembre 2023.

Le journal cite Jean-Pierre Champert, fondateur de l’agence Sport Travel, spécialiste de la randonnée au Maroc, qui affirme que les villageois sont contents de voir revenir les voyageurs.

«Nous avons choisi de reprendre nos circuits le plus tôt possible y compris dans les zones encore impactées par le séisme tout en informant les voyageurs», affirme-t-il, ajoutant que dans la région d’Ijoukak ou d’Amizmiz, «sous leurs guitounes, les villageois accueillent les voyageurs comme à l’accoutumée. Il y a une vraie résilience. Ils sont contents de voir revenir les touristes, cela leur donne une raison supplémentaire de reconstruire ».

Pour sa part, Alexandre Leymarie, directeur général du Beldi Country Club (Marrakech et Haut Atlas) estime que «le séisme a contribué à affermir la réputation d’un pays connu pour son accueil et sa générosité».

À Marrakech, a-t-il témoigné, «les voyageurs ont compris très rapidement que la ville n’avait pas été touchée. Une fois passés les premiers moments de stupéfaction, de tristesse et de deuil, l’activité a vite repris», saluant la «rapidité exceptionnelle» dont ont fait preuve les autorités marocaines avec la mise en place de dispositifs «pour aider les hôtels à effectuer les travaux nécessaires».

À la Kasbah Beldi, l’un de ses établissements situés dans la région d’Amizmiz, particulièrement éprouvée par le séisme, «nous avons vu passer chaque jour pendant un mois des camions chargés de matelas et de tentes dans un remarquable élan de solidarité. Cela a contribué à renforcer l’image d’un Maroc qui bouge, qui fait face à l’adversité, et à affermir la réputation d’un pays connu pour son accueil et sa générosité», a-t-il ajouté.

Samuel Roure, président de MGH, association des Maisons d’hôtes de Marrakech et du sud, s’attend pour sa part à une saison 2024/2025 «excellente» après des records historiques en 2023/2024.

Pour lui, l’assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale, qui s’est tenue juste après le séisme, «a redonné une visibilité exceptionnelle à Marrakech. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2026 et la Coupe du Monde de Football en 2030 devraient en décupler les effets».

Le Figaro cite un dernier témoignage de Kenza Fenjiro, directrice associée du Domaine La Roseraie à Ouirgane qui relève que son domaine perché dans le haut Atlas a retrouvé très vite les voyageurs.

«Quand on se déplace dans une zone en reconstruction, la chaleur humaine est là. Quand on est reçu dans une famille qui a tout perdu et partage le pain tanourt et le thé, c’est cela la vraie richesse du voyage, le Haut Atlas est encore magnifique !», se félicite cette professionnelle du tourisme.