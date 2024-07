Un parlementaire péruvien salue la vision perspicace de SM le Roi dans la modernisation du Maroc

lundi, 22 juillet, 2024 à 11:00

Lima – Le parlementaire péruvien, ancien président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès du Pérou, Ernesto Bustamante, a salué la vision perspicace de SM le Roi Mohammed VI dans la modernisation du Maroc.

“Le Maroc a connu au cours des 25 dernières années une évolution extraordinaire”, a indiqué M. Bustamante dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Depuis Son intronisation, le Souverain “a joué un rôle clé dans le positionnement du Maroc sur l’échiquier international”, a-t-il relevé, évoquant dans ce contexte les projets d’infrastructures majeurs qui contribuent au rayonnement continental et international du Royaume, à l’instar du port Tanger Med, un “succès énorme” sur la carte maritime mondiale.

M. Bustamante a noté que “le développement économique et le positionnement commercial du Maroc sont les outils les plus importants de la diplomatie marocaine, car ils permettent de projeter l’image du Maroc en tant qu’espace de développement et de croissance économique. Dès lors, il devient aisé de jeter les ponts de l’amitié avec les autres pays”.

“Cette dynamique a montré à quel point SM le Roi Mohammed VI a été la force motrice ayant fait du Maroc ce qu’il est devenu aujourd’hui”, a dit M. Bustamante, qui assure la présidence du groupe d’amitié parlementaire Pérou-Maroc.

Revenant sur les visites qu’il a effectuées dans le Royaume et les progrès constatés de visu notamment dans les Provinces du Sud, M. Bustamante a assuré que le futur port de Dakhla “pourrait servir de point de projection vers l’Amérique du Sud”.