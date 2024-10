Le Brésil aspire à hisser ses relations avec le Maroc à des niveaux supérieurs (Président du Sénat brésilien)

lundi, 14 octobre, 2024 à 14:47

Rabat – Le Brésil aspire à hisser ses relations avec le Maroc, un partenaire commercial important pour le pays, à des niveaux supérieurs, a souligné, lundi à Rabat, le président du Sénat brésilien, Rodrigo Pacheco, en visite officielle au Maroc.

“Le Maroc est un partenaire commercial important pour le Brésil et nous aspirons à hisser nos relations bilatérales à des niveaux supérieurs, notamment dans le domaine de l’agro-alimentaire et de l’économie verte”, a indiqué M. Pacheco dans une déclaration à la presse à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

“Le Maroc et le Brésil partagent les mêmes défis climatiques et il incombe aux deux nations de prospecter les moyens de les relever et d’engager une réflexion sur les questions environnementales”, a noté M. Pacheco, ajoutant avoir transmis aux responsables marocains une invitation au Sommet de la COP 30, prévu en 2025 dans l’État brésilien de Parà en Amazonie.

Le responsable brésilien s’est également félicité de la relance de la liaison aérienne directe Casablanca-Sao Paulo à partir de décembre 2024, soulignant que la reprise de cette desserte renforcera l’intégration entre les deux pays et fera augmenter le nombre de touristes dans les deux sens.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Brésil, qui se situe dans la liste des dix premiers partenaires commerciaux du Royaume, ont atteint 2,65 milliards de dollars en 2023 et s’élèvent à 627 millions de dollars à fin avril 2024.