Le Burkina Faso place “de grandes attentes” sur l’Initiative Royale pour l’Atlantique

vendredi, 21 juin, 2024 à 13:10

“La Culture et les Humanités ont désormais la place qui leur revient et la légitimité qui leur est due dans les cursus de nos universités et c’est une première qui fera date dans l’histoire de l’enseignement supérieur au Maroc”, a affirmé, jeudi à Rabat, le Conseiller de SM le Roi, André Azoulay.