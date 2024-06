C24: Le Guatemala réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie

mercredi, 19 juin, 2024 à 15:58

Nations Unies (New York) – Le Guatemala a réitéré, à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi qu’à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

“Mon pays considère que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté nationale”, a tenu à souligner l’ambassadeur représentante permanente du Guatemala à l’ONU, Carla Maria Rodríguez Mancia, lors de la session ordinaire du Comité des 24 (10-21 juin).

Elle a également réitéré le soutien de son pays aux efforts du Royaume dans la recherche d’une solution politique juste et durable au différend régional sur le Sahara marocain.

Saluant les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs du Secrétaire général de l’ONU, y compris sa visite à Rabat, Alger et Nouakchott, l’ambassadeur du Guatemala a indiqué que le règlement de ce conflit artificiel est nécessaire pour la stabilité, la sécurité et l’intégration de la région du Maghreb.