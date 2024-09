Le Caire: Mise en avant des efforts continus de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense d’Al-Qods Acharif

mardi, 10 septembre, 2024 à 10:59

Le Caire – Le Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée, réuni mardi au Caire en marge de la 162ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, a salué les efforts continus de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense d’Al-Qods Acharif, et a mis en avant les projets mis en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le bras exécutif du Comité, sous la supervision du Souverain, pour stabiliser les Maqdessis et soutenir leur résistance.

Dans sa résolution relative aux “développements et violations israéliennes dans la ville d’Al-Qods occupée”, le Comité a soutenu le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, et les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

D’autre part, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes a mis en avant, dans son rapport soumis à la 162ème session, les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, présidée par SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, dans le soutien de la résistance de la Ville d’Al-Qods et des Maqdessis et la cause palestinienne, notamment l’envoi, sur Très Hautes Instructions du Souverain, le 24 juin 2024, d’une aide humanitaire constituée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, et dont une grande part a été prise en charge personnellement par Sa Majesté le Roi, sur Ses deniers privés, en particulier celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge.