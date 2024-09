Chemins de fer : Le Maroc, un partenaire “très important” pour l’Allemagne (ministre allemand des Transports)

mardi, 24 septembre, 2024 à 15:30

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a souligné, mardi à Rabat, l’apport des nouvelles technologies dans l’amélioration des diagnostics et la réduction des erreurs médicales et ce, afin d’assurer la sécurité des patients dans le domaine médical.