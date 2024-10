CJUE : Des eurodéputés s’indignent d’une décision qui “porte atteinte aux intérêts économiques européens”

vendredi, 4 octobre, 2024 à 23:00

Bruxelles – Des eurodéputés ont exprimé, vendredi, leur indignation suite aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Maroc, notant que cette décision “porte atteinte aux intérêts économiques européens”.

La CJUE a cédé aux revendications des “terroristes du front polisario” sur le Sahara et “porté atteinte aux intérêts économiques européens et marocains”, tout en violant “l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”, a réagi, sur le réseau social X, l’eurodéputé français Nicolas Bay, vice-président de la délégation du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire Afrique-UE.

“Le Maroc reste le partenaire le plus fiable en Afrique du Nord et le seul interlocuteur de l’UE pour toutes les questions politiques et commerciales”, a commenté l’eurodéputé Tomáš Zdechovský, du groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen.

Selon lui, le “polisario” est une “menace pour la stabilité et la sécurité du voisinage de l’UE”.

“Triste jour pour l’Europe”, a écrit, de son côté, l’eurodéputé Thierry Mariani, relevant que tout le monde a compris que le Sahara est marocain “sauf la Cour de Justice de l’UE”.