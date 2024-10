CJUE : Les Pays-Bas réaffirment leur ferme attachement au partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc

samedi, 5 octobre, 2024 à 16:46

La Haye – Les Pays-Bas ont réitéré, samedi, leur ferme attachement au partenariat stratégique entre l’Union Européenne (UE) et le Maroc, suite à la décision de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume.

“Nous réaffirmons notre ferme attachement au partenariat stratégique UE-Maroc”, a indiqué le ministère néerlandais des Affaires étrangères sur son compte X, soulignant que les Pays-Bas soutiennent la déclaration commune de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et du Haut-représentant de l’Union Européenne, Josep Borrell, sur les arrêts de la CJUE.

Dans cette déclaration commune, les deux responsables réaffirment l’engagement de l’UE en faveur davantage de préservation et de renforcement de ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe “pacta sunt servanda”.