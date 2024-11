La coopération sécuritaire avec le Maroc “a été déterminante” dans le démantèlement d’une cellule terroriste (Police espagnole)

mardi, 26 novembre, 2024 à 13:22

Madrid – La coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne “a été déterminante” dans le démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’organisation “Daech” au Sahel, constituée de 9 membres, dont 6 qui s’activaient à Madrid, Ibiza et Sebta, a indiqué mardi la Direction générale de la Police espagnole.

“La collaboration de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), qui a procédé à l’arrestation de trois membres de cette cellule à Tétouan et F’nideq, a été cruciale pour le démantèlement de cette cellule”, a dit la police espagnole dans un communiqué.

Grâce à cette coopération sécuritaire, les autorités ont réussi à neutraliser “une menace réelle pour la sécurité des deux pays”, souligne le communiqué, notant que cette cellule était composée d’individus fortement radicalisés, adhérant aux idéologies de l’organisation terroriste Daech et manifestant une volonté de commettre des actes violents.

Après une surveillance approfondie, les autorités ont confirmé que ces individus menaient une “activité jihadiste belliqueuse, proférant des menaces directes à l’encontre des populations occidentales et de la communauté juive, et incitant à commettre des actes violents”, relève la police espagnole.

Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause, dans le cadre de cette opération sécuritaire conjointe et simultanée entre les services sécuritaires marocains et espagnols, ont permis la saisie d’armes blanches et de matériel informatique.

Le juge d’instruction de l’Audience nationale a ordonné, lundi, la mise en détention des six individus arrêtés sur le territoire espagnol, dont des anciens détenus dans des affaires de terrorisme en Espagne.