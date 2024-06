CPS de l’UA: le Maroc prône une solution politique durable à la crise au Soudan frère

vendredi, 21 juin, 2024 à 18:37

Addis-Abeba – Le Maroc a prôné, vendredi lors d’une réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), une solution politique durable à la crise au Soudan frère.

L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors de cette réunion, a affirmé qu’il n’y a pas d’autre solution à la crise dans ce pays frère que la solution politique, qui passe par un dialogue sérieux et constructif, la fin des souffrances du peuple soudanais, et la préservation des institutions de l’État.

Le diplomate marocain a exprimé l’espoir du Royaume de voir cesser les affrontements militaires au Soudan frère, tout en privilégiant le dialogue afin de rétablir la confiance, la consolidation de la paix et la réconciliation pour parvenir à des solutions à tous les défis auxquels le Soudan est confronté.

Dans ce contexte, le Maroc a insisté que la solution à la crise dans ce pays, avec lequel le Royaume entretient des liens fraternels profonds et solides, doit passer par un dialogue constructif instauré par les Soudanais eux-mêmes. Le Royaume du Maroc a réitéré, à cette occasion, son soutien à la plate-forme de Djeddah et toutes les autres initiatives visant à restaurer la stabilité dans tout le pays.

A cet effet, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA, a souligné la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour renforcer les mesures de confiance, protéger le peuple soudanais et ses capacités nationales, assurer la reconstruction et réagir de manière efficace à la situation humanitaire difficile.

La délégation marocaine a également appelé à contenir cette crise dans son cadre national (soudano-soudanais) et à ne pas s’ingérer dans les affaires du peuple soudanais pour éviter d’alimenter le conflit et de menacer la paix et la sécurité régionales.

A cette occasion, la délégation marocaine a réitéré la solidarité du Maroc avec le peuple soudanais frère dans ces circonstances difficiles qu’il traverse, et l’adhésion constante du Royaume dans tous les efforts déployés aux niveaux régional, continental et international pour trouver une solution à la crise soudanaise de manière à garantir son unité territoriale et nationale, au service des intérêts du peuple soudanais frère.