Culture du cannabis : La Grâce Royale, une “décision audacieuse” à fort impact économique et social (Universitaire)

mardi, 20 août, 2024 à 10:11

Rabat – La Grâce Royale accordée aux personnes condamnées dans des affaires liées à la culture du cannabis est une “décision audacieuse” à fort impact économique et social, a indiqué Khalid Mouna, anthropologue et professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Moulay Ismail de Meknès.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mouna a relevé que cette Haute Initiative Royale ayant bénéficié à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, est à même d’ouvrir de nouvelles perspectives sur le plan économique dans le cadre de la réglementation de la culture de cannabis au Maroc.

Et d’ajouter que cette noble initiative Royale offre l’opportunité de réinsertion économique pour ces cultivateurs, tout en permettant de redynamiser l’économie locale et d’améliorer les revenus des ménages, notant qu’elle contribue aussi à consolider la position du Maroc en tant que pionnier dans l’élaboration de politiques innovantes.

A noter qu’à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.