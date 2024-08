Culture du cannabis: la Grâce Royale témoigne de la Haute sollicitude de SM le Roi et marque un nouveau départ pour les bénéficiaires (Acteur associatif)

mercredi, 21 août, 2024 à 18:29

Tanger – La Grâce que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, témoigne de la Haute sollicitude et de la bienveillance dont le Souverain ne cesse d’entourer Ses sujets, a souligné Hicham Baraka, président de l’Association Beni Znassen pour la Culture, le Développement et la Solidarité, affirmant que cette Initiative Royale marque ainsi un nouveau départ pour les bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP, M. Baraka a indiqué que la Grâce Royale ouvre la voie à l’intégration des cultivateurs de la région du Rif dans le processus du développement global.

Cette Haute initiative Royale est porteuse d’un humanisme profond et traduit la grande fibre humaniste de Sa Majesté le Roi, a-t-il dit, ajoutant que ce geste magnanime reflète aussi la Haute bienveillance dont le Souverain entoure les citoyens marocains en toutes circonstances.

Le président de l’Association Beni Znassen a, en outre, relevé que cette initiative Royale noble incarne la ferme détermination du Souverain pour la consécration de la justice sociale et la préservation de la dignité humaine de l’ensemble des citoyens, notamment les catégories les plus vulnérables.

Il a également relevé que divers acteurs associatifs se félicitent de cette initiative Royale humaniste, qui marque un tournant important pour les cultivateurs de la région pour adhérer à un développement qui tienne compte des particularités de chaque région et garantit la justice territoriale et sociale.

Il s’agit aussi d’un tournant historique majeur pour l’ensemble de la région, jetant les bases d’une adhésion effective au développement socio-économique à même de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations des régions concernées et de renforcer l’esprit d’appartenance et de la citoyenneté authentique, a-t-il dit.