Culture du cannabis: La Grâce royale va orienter les cultivateurs vers une production dans un cadre légal (expert italien)

mercredi, 28 août, 2024 à 19:25

Rome – La Grâce accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, à des personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, permet d’orienter les cultivateurs vers une production dans un cadre légal, a indiqué l’expert italien en relations internationales, Marco Baratto.

La Grâce royale n’est pas un acte pour encourager “la production illégale de cannabis, bien au contraire, elle est accordée aux cultivateurs de cannabis illégaux pour les orienter vers une production légale”, a écrit mercredi le politologue italien sur son compte X.

Le Maroc a développé une industrie pharmaceutique leader à l’échelle de toute l’Afrique, après la crise du Covid, a poursuivi M. Baratto, faisant remarquer que le cannabis médicinal peut notamment être utilisé pour abaisser la tension artérielle dans les cas de glaucome résistant aux thérapies conventionnelles, ou encore réduire les mouvements involontaires du corps et du visage causés par le syndrome de Gilles de la Tourette.

L’expert italien a, dans ce cadre, salué l’initiative royale qui ouvre la voie vers une économie légale, qualifiant de “très significatif” le choix de la date de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, qui renforcer et consolider davantage la symbiose entre le peuple et son Roi.

À l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, Sa Majesté le Roi a accordé Sa grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la grâce.