Décision de la CJUE : L’Autriche réaffirme son attachement à ses «excellentes relations» avec le Royaume du Maroc

dimanche, 6 octobre, 2024 à 10:55

Vienne – L’Autriche a réaffirmé, dimanche, son attachement aux «excellentes relations» qui la lient au Royaume du Maroc.

Dans un communiqué publié suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Maroc, le ministère autrichien des Affaires étrangères a souligné, sur son compte X, que Vienne soutient la déclaration conjointe de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Haut-représentant de l’UE, Josep Borrell, au sujet de la décision de la CJUE.

Le ministère, qui a tenu à préciser que l’Autriche «étudiera attentivement» la décision de la Cour, a indiqué que l’Autriche réaffirme ses excellentes relations bilatérales avec le Royaume du Maroc.

Suite à la décision de la CJUE, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Haut-représentant de l’UE, Josep Borrell, ont publié une déclaration conjointe réaffirmant l’engagement du bloc européen en faveur davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe “pacta sunt servanda”.

Cette déclaration conjointe, un acte politique rare qui souligne l’importance du Maroc et matérialise l’importance du partenariat de l’UE avec le Royaume, réitère la “grande valeur” que l’UE attache à “son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est de longue date, vaste et profond”.