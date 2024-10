Décision de la CJUE : L’Italie souligne le partenariat stratégique “fondamental” entre l’UE et le Maroc

samedi, 5 octobre, 2024 à 16:41

Rome – L’Italie a souligné, samedi, le partenariat stratégique “fondamental” entre l’Union Européenne et le Maroc.

“Le partenariat stratégique est fondamental entre l’Union Européenne et le Maroc, y compris dans le domaine de l’agriculture et de la pêche”, a affirmé le Vice-président du Conseil des ministres, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, sur son compte X.

“La Cour européenne devrait en tenir compte”, a souligné le chef de la diplomatie italienne, qui réagissait à la décision de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume.

“Le gouvernement italien, comme je le répèterai, lors de ma visite à Rabat, veut renforcer davantage la coopération avec le Maroc, notamment en matière de lutte contre l’immigration illégale”, a-t-il ajouté.