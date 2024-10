Décision de la CJUE: Le partenariat stratégique UE-Maroc est dans “notre intérêt commun” (Ministère hongrois des AE)

vendredi, 4 octobre, 2024 à 22:49

Budapest – La Hongrie a réitéré, vendredi, sa position constante en faveur du renforcement du partenariat stratégique entre l’Union Européenne (UE) et le Royaume du Maroc qui est “dans notre intérêt commun”.

“Nous continuerons à œuvrer pour servir ces intérêts en renforçant les liens et en élargissant la coopération avec le Maroc à de nouveaux domaines”, a affirmé le ministère hongrois des Affaires Etrangères et du Commerce dans un communiqué publié suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume.

Le ministère a, par ailleurs, indiqué que Budapest étudie en détail l’arrêt de la CJUE concernant les accords de pêche et agricole UE-Maroc.