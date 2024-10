Décision de la CJUE : Le Portugal souligne le caractère « essentiel » du partenariat UE-Maroc

samedi, 5 octobre, 2024 à 21:12

Lisbonne – Le Portugal a souligné, samedi, le caractère « essentiel » du partenariat entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, tout en réaffirmant sa volonté de travailler avec les partenaires européens et les institutions européennes « pour l’approfondir dans tous les domaines ».

« Le Portugal considère que le partenariat entre l’Union européenne et le Maroc est essentiel et travaillera avec les partenaires européens et les institutions européennes pour l’approfondir dans tous les domaines », a dit le ministère portugais des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site officiel.

Prenant note des décisions de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur les accords de pêche et agricole entre l’UE et le Royaume, le ministère portugais a souligné que Lisbonne et Rabat entretiennent, sur le plan bilatéral, « un partenariat stratégique, marqué par une longue relation de respect et d’amitié avec une grande substance sur le plan politique, diplomatique et économique ».

En cette année qui marque le 250e anniversaire du traité de paix bilatéral, le renforcement des relations avec le Maroc, tant au niveau bilatéral qu’européen, « est une priorité stratégique pour le Portugal », souligne la même source.