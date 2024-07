La décision du Président Macron de soutenir la souveraineté marocaine sur son Sahara, «une avancée cruciale pour nos relations bilatérales » (Eric Ciotti)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 17:59

Paris – La décision du Président français, M. Emmanuel Macron de soutenir la souveraineté marocaine sur son Sahara, est «une avancée cruciale pour nos relations bilatérales», a souligné, mercredi, M. Eric Ciotti, Président du parti « Les Républicains ».

«Aujourd’hui, je me félicite de la décision du Président Macron de soutenir la position marocaine : c’est une avancée cruciale pour nos relations bilatérales et le Royaume chérifien, ami historique de la France, mérite tout notre soutien», a affirmé le député français de la ville de Nice dans une déclaration à la MAP.

M. Ciotti, qui a rappelé avoir été il y a quelques années parmi les premiers responsables politiques français à «réclamer que notre diplomatie rejoigne la position du Maroc sur le Sahara», s’est dit convaincu que «ce geste renforce nos liens et ouvre la voie à une coopération encore plus solide et fructueuse».

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Dans ce même message, le chef de l’Etat français assure Sa Majesté le Roi de “l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume” et que son pays “entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international”.